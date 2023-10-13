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Сафонов: чувствую ли себя первым номером в сборной? Раз на игру с Камеруном поставили, можно так сказать

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Вратарь сборной России Матвей Сафонов заявил, что чувствует себя первым номером в команде. Такие слова футболист произнёс после матча с Камеруном (1:0).
Фото: Александр Федоров, "СЭ"
"Чувствую ли что я — первый вратарь? Раз на эту игру поставили, можно сказать. Но я сторонник того, что нужно постоянно доказывать, что я в хорошей форме. И к каждому сбору доказывать, что хочу играть", — сказал Сафонов.

Матвей Сафонов впервые сыграл в футболке сборной России летом 2021 года в товарищеской игре с командой Польши (1:1). Также спортсмен провёл два матча на чемпионате Европы против команд Финляндии (1:0) и Дании (1:4). Затем Сафонов также играл в официальных матчах за сборную России, но на крупных турнирах более не играл из-за введённого в марте 2022 года бана в отношении российского футбола со стороны ФИФА и УЕФА.

Источник: Sport24.


Сафонов Сборная России Сборная Камеруна
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