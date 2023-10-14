"На данном этапе, Чалов — лучший форвард страны. Он доказывает это, прибавил, забивает и в РПЛ, и в сборной. Этот гол [в ворота Камеруна] поможет ему, чтобы обрести уверенность", — сказал Коваль.
В гонке бомбардиров Российской Премьер-Лиги Чалов занимает второе место, забив шесть мячей в 11 матчах. На первом месте располагается форвард "Зенита" Матео Кассьерра, у которого девять голов в 10 встречах.
В матче с Камеруном Чалов забил свой первый гол в составе сборной России в шестом матче.
Источник: Metaratings.
Первый тренер Чалова: Федор сейчас — лучший форвард России
Павел Коваль, первый тренер нападающего ЦСКА Фёдора Чалова, считает, что форвард армейцев сейчас лучший на своей позиции в РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА