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Первый тренер Чалова: Федор сейчас — лучший форвард России

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Павел Коваль, первый тренер нападающего ЦСКА Фёдора Чалова, считает, что форвард армейцев сейчас лучший на своей позиции в РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА
"На данном этапе, Чалов — лучший форвард страны. Он доказывает это, прибавил, забивает и в РПЛ, и в сборной. Этот гол [в ворота Камеруна] поможет ему, чтобы обрести уверенность", — сказал Коваль.

В гонке бомбардиров Российской Премьер-Лиги Чалов занимает второе место, забив шесть мячей в 11 матчах. На первом месте располагается форвард "Зенита" Матео Кассьерра, у которого девять голов в 10 встречах.

В матче с Камеруном Чалов забил свой первый гол в составе сборной России в шестом матче.

Источник: Metaratings.


Чалов ЦСКА
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