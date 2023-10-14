"Прогуливал ли я? Нет, ни я, ни кто-либо другой не прогуливали уроки. Тем более, если я что-то и упустил, то Абаскаль вообще в школу не ходил и на тренерских курсах не присутствовал...
Рано или поздно он доработает в московском клубе, получит кругленькую сумму денег и уедет к себе в Испанию — будет дальше отдыхать и получать удовольствие от жизни. Потому что вряд ли после "Спартака" Абаскаль будет где-либо работать", — сказал Мостовой.
Напомним, легендарный российский полузащитник, ныне работающий в качестве футбольного эксперта, в конце августа пошёл учиться на тренера, желая работать по профессии в одном из клубов российского футбола. Мостовой сообщил, что следующая сессия в академии запланирована на ноябрь.
Испанский специалист Гильермо Абаскаль, о котором так нелицеприятно высказывается Мостовой, работает в "Спартаке" с лета 2022 года. Ранее он также трудился в Греции и Швейцарии, работал на родине.
Источник: Sport24.
Мостовой: не прогуливаю занятия на тренера. Абаскаль вообще в школу не ходил
Футбольный эксперт Александр Мостовой признался, что не прогуливает уроки на тренерскую лицензию.
Фото: Фёдор Успенский/СЭ