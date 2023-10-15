– УЕФА и ФИФА, думаю, уже совсем скоро вернут российские клубы в еврокубки. Осталось ждать недолго. Вся Бразилия ждет вашего возвращения, потому что мы вас любим, мы братский народ.
Напомним, сборная России по футболу и отечественные команды в феврале 2022 года получили запрет от УЕФА и ФИФА на выступления в международных соревнованиях. С тех пор наши клубы не играют в еврокубках, а национальная дружина не проводит официальных матчей. При этом руководители ФИФА и УЕФА несколько раз заявляли о том, что россияне вернутся на мировую арены после завершения СВО.
Источник: "РБ Спорт"
Ари: скоро УЕФА и ФИФА вернут российские клубы в еврокубки. Вся Бразилия ждет этого
Экс-нападающий московского "Спартака" Ари полагает, что скоро российские команды вернутся на международную арену.
Фото: РФС