Матчи Скрыть

Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Грузия
0 - 0 0 0
Кипр2 тайм
Чехия
19:00
Фарерские островаНе начат
Швейцария
19:00
БеларусьНе начат
Румыния
21:45
АндорраНе начат
Польша
21:45
МолдоваНе начат
Косово
Перенесён
Израиль
Уэльс
21:45
ХорватияНе начат
Турция
21:45
ЛатвияНе начат
Норвегия
21:45
ИспанияНе начат

Пресс-служба "Нефтчи": есть только устная договоренность о товарищеском матче с "Зенитом"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Пресс-служба бакинского "Нефтчи" прокомментировала слухи относительно проведения товарищеского матча с петербургским "Зенитом".
Фото: ФК "Зенит"
– Есть только устная договоренность. Детали контракта по товарищескому матчу так же обговорены. Ждем сам контракт от питерской стороны. Точная дата матча? Знаем, что это ноябрь.

Ранее в СМИ появились информация о том, что в ноябре текущего года петербургский "Зенит" отправится в Азербайджан, где он проведет товарищеский матч с бакинским "Нефтчи".

Напомним 14 октября сине-бело-голубые провели товарищеский поединок против "Кайрата". Он завершился ничейным результатом – 2:2.

Источник: "СЭ"


Нефтчи Зенит
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится