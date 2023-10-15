– Есть только устная договоренность. Детали контракта по товарищескому матчу так же обговорены. Ждем сам контракт от питерской стороны. Точная дата матча? Знаем, что это ноябрь.
Ранее в СМИ появились информация о том, что в ноябре текущего года петербургский "Зенит" отправится в Азербайджан, где он проведет товарищеский матч с бакинским "Нефтчи".
Напомним 14 октября сине-бело-голубые провели товарищеский поединок против "Кайрата". Он завершился ничейным результатом – 2:2.
Источник: "СЭ"
Пресс-служба "Нефтчи": есть только устная договоренность о товарищеском матче с "Зенитом"
Пресс-служба бакинского "Нефтчи" прокомментировала слухи относительно проведения товарищеского матча с петербургским "Зенитом".
Фото: ФК "Зенит"