– На положительных эмоциях от Камеруна сборная России обыграет Кению – такое вполне возможно. Если мы продолжим все делать поступательно, то должны обыгрывать сборную Кении. Конечно, хочется, чтобы такой футболист, как Миранчук, играл с первых минут. Он – один из лидеров команды и самый неординарный футболист сборной России.
Тренерский штаб вызвал на октябрьский сбор сильнейших футболистов? Да, соглашусь. По некоторым игрокам есть вопросы, но большинство – это сильнейшие игроки, – приводит слова Граната "РБ Спорт".
Товарищеская встреча Россия – Кения запланирована в Турции на понедельник, 16 октября. Стартовый свисток главного арбитра, представляющего Турцию, прозвучит в 19:00 по мск. Ранее команда Валерия Карпина минимально обыграла сборную Камеруна в контрольном матче, который состоялся 12 октября в Москве на стадионе "ВТБ Арена". Автором победного гола в ворота африканцев стал форвард московского ЦСКА Федор Чалов.
Гранат: сборная России на положительных эмоциях от Камеруна обыграет Кению
Экс-защитник "Спартака" и "Динамо" Владимир Гранат поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными России и Кении, который состоится в Анталье (Турция) 16 октября.
Фото: ФК "Спартак"