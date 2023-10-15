– Файзуллаев хорошо себя проявляет. Он попал в обойму, тренер ему доверяет. Неплохо выглядит, молодой, перспективный футболист. Аббосбек – хорошее усиление для ЦСКА. Нужно ли Файзуллаеву переходить в "Фенербахче" в зимнее трансферное окно? Может, это агенты подогревают. Для ЦСКА хорошо, что интересуются их футболистами. Но Аббосбеку нужно зарекомендовать себя здесь и стать игроком основы, чтобы потом куда-то уехать. Бегать из команды в команду футболистам тяжело. Можно всю карьеру так пробегать и нигде себя ярко не проявить, – цитирует Семшова "РБ Спорт".
Форвард сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев перешел из ташкентского "Пахтакора" в московский ЦСКА в минувшее трансферное окно. 20-летний узбек провел 15 матчей в составе "армейцев" в чемпионате и Кубке России, отметившись тремя голами и двумя ассистами. Недавно в СМИ появилась информация о том, что Файзуллаев ближайшей зимой может перейти в стамбульский "Фенербахче". Однако член совета директоров турецкого клуба Селахаттин Баки в комментарии "Чемпионату" назвал неправдой возможный трансфер футболиста на берега Босфора.
Семшов – о возможном переходе Файзуллаева в "Фенербахче": можно всю карьеру так пробегать
Главный тренер "Чайки" Игорь Семшов, ранее выступавший за "Торпедо" и "Динамо", оценил игру нападающего сборной Узбекистана Аббосбека Файзуллаева за московский ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА