Как утверждает "Матч ТВ", главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль отстранил нападающего "красно-белых" от тренировок в общей группе после эмоционального ответа на претензии испанца, которые 34-летний специалист предъявил "в жесткой и оскорбительной манере". Именно диалог на повышенных тонах и стал причиной, по которой Абаскаль решил отстранить форварда от тренировок с командой. Отмечается, что 26-летний футболист и ранее пропускал командные завтраки, за что ни разу не получал предупреждений от тренера.
Издание Metaratings подтверждает информацию о наличии конфликта между Александром Соболевым и Гильермо Абаскалем, которое длится около 2 месяцев. Сообщается, что главный тренер "Спартака" недоволен отношением форварда к тренировочному процессу. При этом, по версии источника, сам Соболев не полностью удовлетворен тактической ролью, которую испанский специалист отводит нападающему на футбольном поле. Александр также недоволен тем, что капитан "красно-белых" Георгий Джикия перестал попадать в стартовый состав команды.
Отмечается, что руководство "Спартака" предпринимает усилия, чтобы уладить конфликт между Соболевым и Абаскалем. Ранее журналист Иван Карпов рассказал о том, что главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль отстранил форварда сборной России Александра Соболева от тренировок с московской командой из-за проблем с дисциплиной. По информации источника, 26-летний барнаулец трижды пропустил командный завтрак. Отмечалось, что отстранение нападающего было рассчитано до его возвращения из сборной.
16 октября Соболев вышел в стартовом составе национальной команды и открыл счет в товарищеском матче с Кенией (2:2). 22 октября "Спартак" возобновит чемпионат России домашней игрой против "Пари НН" в рамках 12-го тура РПЛ.
"Матч ТВ": Абаскаль отстранил Соболева от тренировок со "Спартаком" за эмоциональный ответ игрока на свое оскорбление
Главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль отстранил нападающего "красно-белых" Александра Соболева от тренировок в общей группе команды из-за вспыхнувшего конфликта.
Фото: ФК "Спартак"