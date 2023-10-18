Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Динамо Владивосток
1 - 0 1 0
РоторЗавершен
Волгарь
1 - 0 1 0
ЕнисейЗавершен
Нефтехимик
0 - 1 0 1
Форте2 тайм
Черноморец
19:00
КАМАЗНе начат
Химки
19:00
УфаНе начат

Агент Дивеева: Игорь чувствует себя лучше. Мы рассчитываем, что он будет тренироваться зимой

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Олег Еремин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал о состоянии здоровья футболиста армейцев.
Фото: "Чемпионат"
"Игорь себя чувствует неплохо, как и раньше, он восстанавливается. Естественно, у него есть положительная динамика в восстановлении. Мы все рассчитываем, что он зимой на сборах будет тренироваться", — передает слова Еремина Metaratings.

Дивеев получил повреждение голеностопа в матче за Суперкубок России против "Зенита". Летом защитник был прооперирован.

В сезоне 2022/2023 Дивеев участвовал 20 матчах за ЦСКА. В них он смог забить 2 мяча и отдать 1 голевую передачу. В том сезоне армейцы заняли второе место.

Вместе с ЦСКА Дивеев победил в Кубке России в предыдущем сезоне.

Сейчас ЦСКА находится на седьмом месте в чемпионате.


ЦСКА Еремин Дивеев
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится