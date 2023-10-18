"Игорь себя чувствует неплохо, как и раньше, он восстанавливается. Естественно, у него есть положительная динамика в восстановлении. Мы все рассчитываем, что он зимой на сборах будет тренироваться", — передает слова Еремина Metaratings.
Дивеев получил повреждение голеностопа в матче за Суперкубок России против "Зенита". Летом защитник был прооперирован.
В сезоне 2022/2023 Дивеев участвовал 20 матчах за ЦСКА. В них он смог забить 2 мяча и отдать 1 голевую передачу. В том сезоне армейцы заняли второе место.
Вместе с ЦСКА Дивеев победил в Кубке России в предыдущем сезоне.
Сейчас ЦСКА находится на седьмом месте в чемпионате.
Агент Дивеева: Игорь чувствует себя лучше. Мы рассчитываем, что он будет тренироваться зимой
Олег Еремин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал о состоянии здоровья футболиста армейцев.
Фото: "Чемпионат"