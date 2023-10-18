– Соболев — очень эмоциональный футболист. Его силу и мощь нужно направлять в правильное русло. Конфликт с Абаскалем? Спрашивайте у Малышева. При мне у Соболева не было никаких конфликтов ни с Тедеско, ни с Ваноли.
Напомним, сегодня в прессе появилась информация о том, что у нападающего "Спартака" Александра Соболева случился конфликт с главным тренером москвичей Гильермо Абаскалем. По сведениям журналиста Ивана Карпова, разногласия возникли после того, как форвард пропустил несколько командных завтраков. В связи с этим испанский специалист отстранил российского игрока от тренировок с клубом.
Источник: Metaratings
Салихова – о разногласиях Соболева с Абаскалем: при мне у Александра не было конфликтов
Зарема Салихова, жена экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна, прокомментировала конфликт наставника красно-белых Гильермо Абаскаля с нападающим команды Александром Соболевым.
Фото: ФК "Спартак"