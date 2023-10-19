– Не вижу повода предъявлять претензии за совмещение – он сам говорит, что, как только вернут сборную на международные турниры, он уйдет из "Ростова". Настроя не хватает? Это странный разговор даже в товарищеских матчах.
В настоящее время Валерий Карпин является главным тренером сборной России по футболу. Кроме того, отечественный специалист возглавляет "Ростов", совмещая две должности с марта 2022 года.
Напомним, сборная России, которая отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА, во время октябрьской международной паузы провела два товарищеских матча. Она победила Камерун (1:0) и сыграла вничью с Кенией (2:2).
Источник: "РБ Спорт"
Шалимов: не вижу повода предъявлять претензии Карпину за совмещение постов в сборной и клубе
Известный тренер Игорь Шалимов считает, что не стоит предъявлять претензии Валерию Карпина за совмещение работы в сборной России и "Ростове".
Фото: РФС