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Шалимов: не вижу повода предъявлять претензии Карпину за совмещение постов в сборной и клубе

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Известный тренер Игорь Шалимов считает, что не стоит предъявлять претензии Валерию Карпина за совмещение работы в сборной России и "Ростове".
Фото: РФС
– Не вижу повода предъявлять претензии за совмещение – он сам говорит, что, как только вернут сборную на международные турниры, он уйдет из "Ростова". Настроя не хватает? Это странный разговор даже в товарищеских матчах.

В настоящее время Валерий Карпин является главным тренером сборной России по футболу. Кроме того, отечественный специалист возглавляет "Ростов", совмещая две должности с марта 2022 года.

Напомним, сборная России, которая отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА, во время октябрьской международной паузы провела два товарищеских матча. Она победила Камерун (1:0) и сыграла вничью с Кенией (2:2).

Источник: "РБ Спорт"


Карпин Шалимов Сборная России Ростов
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