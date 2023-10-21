Дюков: какое отношение к развитию российского футбола имеет школа Смолова и Мамаева в Дубае?

Президент РФС Александр Дюков высказался об открытии футбольных академий Федора Смолова и Павла Мамаева, а также Дмитрия Торбинского в других странах





Фото: РФС





Напомним, нападающий московского "



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— Это их решение. Надо им задать вопрос, чем они руководствовались: климатом или чем-то еще. Возможна ли поддержка со стороны РФС? Наша задача — развивать российский футбол. Какое к этому имеет отношение школа Смолова и Мамаева в Дубае?Напомним, нападающий московского " Динамо " Федор Смолов и бывший полузащитник столичного ЦСКА Павел Мамаев открыли совместную футбольную академию для детей в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты). Экс-игрок сборной России Дмитрий Торбинский, в свою очередь, открыл подобное учреждение в Майами (Соединенные Штаты Америки).Источник: Sport24