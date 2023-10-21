- Довольны ничьей?
- Наверное, да. Когда Баринов на 94-й минуте ударил, счет мог быть 1:0 в пользу "Локомотива".
- А по игре ничья - объективный счет?
- Да. И там и там моментики были. Интересная игра получилась, динамичная. В первом тайме "Локомотив" хорошо провел концовку, а во втором "Динамо" начало неплохо. Но во втором тайме у "Локомотива" всё же моментиков побольше было. У "Динамо" же у Тюкавина момент был. И всё. В принципе, ничья закономерна. Конечно, брака в игре много было. При этом, когда Смолова заменили, как-то поживее игра стала, получше динамовцы стали действовать в атаке.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Терехин: в игре "Динамо" и "Локомотива" было много брака, ничья закономерна. Как Смолова заменили, стало поживее
Экс-нападающий "Динамо" и "Локомотива" Олег Терехин прокомментировал Rusfootball.info ничью в матче между этими командами (0:0) в 12 туре РПЛ.
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