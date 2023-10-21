Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Оренбург
1 - 2 1 2
ФакелЗавершен
Рубин
0 - 0 0 0
ЦСКАЗавершен
Локомотив
0 - 0 0 0
ДинамоЗавершен
Балтика
2 - 2 2 2
КраснодарЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ливерпуль
2 - 0 2 0
ЭвертонЗавершен
Манчестер Сити
2 - 1 2 1
Брайтон энд ХоувЗавершен
Брентфорд
3 - 0 3 0
БёрнлиЗавершен
Ноттингем Форест
2 - 2 2 2
Лутон ТаунЗавершен
Ньюкасл Юнайтед
4 - 0 4 0
Кристал ПэласЗавершен
Борнмут
1 - 2 1 2
ВулверхэмптонЗавершен
Челси
2 - 2 2 2
АрсеналЗавершен
Шеффилд Юнайтед
1 - 1 1 1
Манчестер Юнайтед2 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Реал Сосьедад
1 - 0 1 0
МальоркаЗавершен
Хетафе
1 - 1 1 1
БетисЗавершен
Севилья
1 - 1 1 1
Реал МадридЗавершен
Сельта
0 - 1 0 1
Атлетико2 тайм

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Верона
1 - 3 1 3
НаполиЗавершен
Торино
0 - 3 0 3
ИнтерЗавершен
Сассуоло
0 - 2 0 2
Лацио2 тайм

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Дармштадт
1 - 3 1 3
РБ ЛейпцигЗавершен
Фрайбург
2 - 1 2 1
БохумЗавершен
Вольфсбург
1 - 2 1 2
БайерЗавершен
Хоффенхайм
1 - 3 1 3
АйнтрахтЗавершен
Унион
0 - 3 0 3
ШтутгартЗавершен
Майнц
1 - 3 1 3
БаварияЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
ПСЖ
3 - 0 3 0
СтрасбурЗавершен
Ницца
0 - 0 0 0
Марсель2 тайм

Терехин: в игре "Динамо" и "Локомотива" было много брака, ничья закономерна. Как Смолова заменили, стало поживее

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-нападающий "Динамо" и "Локомотива" Олег Терехин прокомментировал Rusfootball.info ничью в матче между этими командами (0:0) в 12 туре РПЛ.
Фото: Rusfootball.info
- Довольны ничьей?

- Наверное, да. Когда Баринов на 94-й минуте ударил, счет мог быть 1:0 в пользу "Локомотива".

- А по игре ничья - объективный счет?

- Да. И там и там моментики были. Интересная игра получилась, динамичная. В первом тайме "Локомотив" хорошо провел концовку, а во втором "Динамо" начало неплохо. Но во втором тайме у "Локомотива" всё же моментиков побольше было. У "Динамо" же у Тюкавина момент был. И всё. В принципе, ничья закономерна. Конечно, брака в игре много было. При этом, когда Смолова заменили, как-то поживее игра стала, получше динамовцы стали действовать в атаке.


Виктория Яковлева, Rusfootball.info


Динамо Локомотив Терехин Смолов
   Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится