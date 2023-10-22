– Мне кажется, что хуже работы Абаскаля в "Спартаке" только судейство. Арбитры совсем перестали нормально работать и даже игроков начали провоцировать. А что касается "Спартака", то у команды по-прежнему много проблем. Нападающих отдали в аренду, Мелешина выпускать нельзя.
Соболев в запасе, может, это хитрый ход? "Спартак" плох, но в чем не откажешь – это в старании. Сегодня команда старалась, но желания и старания мало. Должен быть сбалансированный состав и взаимоотношения тренер-команда. Матч с "Пари НН" – непоказательная история, – приводит слова Губерниева Metaratings.
22 октября "Спартак" на своем поле нанес поражение "Пари Нижний Новгород" со счетом 2:0 в рамках 12-го тура РПЛ. В составе "красно-белых" отличились полузащитники Данил Пруцев и Кристофер Мартинс. Отметим, что нападающий Александр Соболев и защитник Георгий Джикия не попали в стартовый состав хозяев по решению главного тренера Гильермо Абаскаля.
Благодаря этому результату "Спартак" набрал 20 очков и поднялся на 4-е место в таблице чемпионата России. В ближайшем туре команда Гильермо Абаскаля 28 октября в гостях сыграет с воронежским "Факелом".
Губерниев: хуже работы Абаскаля в "Спартаке" только судейство
Комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев назвал непоказательной победу "Спартака" в домашнем матче 12-го тура РПЛ над "Пари НН" (2:0).
Фото: "Матч ТВ"