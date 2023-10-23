– "Спартак" наиграл на победу, они смотрелись неплохо на фоне робкого "Пари НН". Команда Юрана очень удивила, они играли прям пассивно как-то, особенно в первом тайме. А "Спартак" спокойно на классе сделал свое дело. У них есть скамейка – это плюс для команды. Абаскаль может выехать за счет скамейки. Он знает, что может поставить кого угодно и хуже не будет. Но сегодня они заслужили свои три очка, – цитирует 55-летнего специалиста "РБ Спорт".
22 октября "Спартак" одержал победу над "Пари Нижний Новгород" в домашнем матче 12-го тура чемпионата России. Игра на стадионе "Открытие Банк Арена" в Москве завершилась с результатом 2:0 в пользу хозяев поля. Под занавес первого тайма полузащитник "красно-белых" Данил Пруцев открыл счет. В компенсированное время хавбек Кристофер Мартинс поставил победную точку.
Нападающий Александр Соболев, у которого возможный конфликт с главным тренером команды Гильермо Абаскалем, не попал в стартовый состав и появился на поле во втором тайме. Благодаря победе над "Пари НН" "красно-белые" набрали 20 очков и поднялись на 4-е место в таблице РПЛ. Отставание от лидирующего "Краснодара" сократилось до 8 очков.
Мостовой: Абаскаль в "Спартаке" может выехать за счет скамейки
Экс-полузащитник "Спартака" Александр Мостовой прокомментировал победу "красно-белых" над "Пари НН" (2:0) в домашнем матче 12-го тура РПЛ.
Фото: "Матч ТВ"