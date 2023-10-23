– Когда он возвращался, мы с РФС договорились: если в момент, когда сборную допустят к соревнованиям, Карпин будет тренером "Ростова", то он уйдет. Эта договоренность была у меня с РФС, она прописана в контракте.
54-летний Валерий Карпин стал главным тренером "Ростова" в декабре 2017 года. В июле 2021 года он возглавил сборную России и начал совмещать две должности. Но уже в следующем месяце Валерий Георгиевич покинул стан южан. В марте 2022 года, когда национальную команду отстранили от участия в международных соревнованиях из-за событий на Украине, Карпин вновь вернулся в "Ростов" и начал работать на двух тренерских постах.
Источник: "РБ Спорт"
Президент "Ростова": когда сборную допустят к соревнованиям, Карпин уйдет из команды
Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц отреагировал на слова главного тренера команды Валерия Карпина, который заявил о том, что он покинет стан южан после возвращения сборной России на международные турниры.
Фото: ФК "Ростов"