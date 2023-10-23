"Команда играет в прагматичный футбол и показывает результат. Конечно, не без доли везения. Но это нормальная история для команд. "Краснодар" выглядит очень целостно, их первое место вполне оправданно", — передает Сычева "Матч ТВ".
"Краснодар" находится на первой строчке в РПЛ. У южан 28 очков в 12 играх. "Быки" в этом сезоне не потерпели ни одного поражения. Следом за черно-зелеными идет петербургский "Зенит". У сине-бело-голубых 23 очках в 12 матчах.
Следующий матч в рамках 13-го тура РПЛ "Краснодар" сыграет с ЦСКА. Встреча пройдет 29 октября в 19:30. Игру примет "ВЭБ Арена" в Москве.
Сычев: первое место "Краснодара" оправданно. Команда выглядит очень целостно
Экс-игрок французского "Марселя" и сборной России Дмитрий Сычев оценил игру "Краснодара" в сезоне 2023/2024.
Фото: Благотворительный фонд "Подсолнух"