"Талант у человека огромный. Может ли он уйти в зимнее трансферное окно? Если он уйдет, я не удивлюсь. С учетом всех обстоятельств, которые сейчас волнуют иностранцев в нашей стране. Сможет ли его удержать финансовая сторона? Сейчас время такое, что деньги для многих и во многом уже не первое и даже не второе", — передает слова Губерниева Metaratings.ru.
Вендел перешел в "Зенит" в октябре 2020 года. За петербургский клуб бразилец отыграл 100 матчей. В них полузащитник забил 19 мячей и оформил 17 голевых передач. Вместе с петербуржцами Вендел трижды становился чемпионом России.
В этом сезоне РПЛ Вендел сыграл 10 игр. За это время хавбек успел забить 4 мяча и сделать 4 голевые передачи.
Сейчас "Зенит" идет на втором месте в чемпионате России. У сине-бело-голубых 23 очка в 12 матчах.
Губерниев: если Вендел уйдет из "Зенита" зимой, то я не буду удивлен
Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился своим мнением о возможном переходе полузащитника "Зенита" Вендела.
Фото: РИА Новости