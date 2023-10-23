"Ожидания от игры были серьезные. Мы понимали, что "Крылья" сейчас – серьезный соперник. Слава богу, что победили. Мне понравилось, как "Крылья Советов" настырно, уверенно играли в первом тайме, держались. Их было тяжело вскрыть. Во втором тайме они немножко просели, но в первом дали хороший бой", – сказал Коваленко в интервью "СДЗД".
В воскресенье на своем домашнем поле "Зенит" обыграл "Крылья Советов" со счетом 3:1. После этого матча сине-бело-голубые обошли самарцев в таблице РПЛ и вышли на второе место. У петербуржцев 23 очка в 12 турах.
20-летний Коваленко перешел в "Зенит" 1 июля 2023 года. В составе новой команды полузащитник сыграл 9 матчей (191 минута). За это время россиянин отдал 1 голевую передачу.
Полузащитник "Зенита" Коваленко: "Крылья" дали нам хороший бой
Футболист "Зенита" Александр Коваленко поделился своими впечатлениями от прошедшего матча с "Крыльями Советов" (3:1).
Фото: ФК "Зенит"