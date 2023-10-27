Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Рубин
1 - 0 1 0
БалтикаЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Алания
1 - 1 1 1
Арсенал ТулаЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кристал Пэлас
22:00
ТоттенхэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Жирона
22:00
СельтаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Дженоа
21:45
СалернитанаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Бохум
21:30
МайнцНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Клермон
22:00
НиццаНе начат

Ерохин: Манчини было тяжело в "Зените"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Российский футболист "Зенита" Александр Ерохин рассказал про время, когда командой руководил итальянский специалист Роберто Манчини.
Фото: Getty images
"Я пришел в "Зенит" при Манчини. Команда сильно обновилась. Пришло много футболистов – иностранцев, россиян. Тренеру было непросто. Начали же мы хорошо, создали отрыв. Но потом появились проблемы. И мы не смогли их разрешить, растеряв тот задел, который у нас был", — передает слова Ерохина "РБ Спорт".

Роберто Манчини тренировал "Зенит" на протяжении одного сезона 2017/2018. Под его руководством сине-бело-голубые одержали победу 14 раз в 30 матчах. По итогу итальянский специалист привел петербуржцев к пятому месту. Помимо РПЛ "Зенит" выступал в Кубке России. Тогда команда из северной столицы вылетела после первого матча в турнире.

Также под руководством Манчини "Зенит" дошел до 1/8 Лиги Европы.


Манчини Ерохин Зенит
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится