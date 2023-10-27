"Я пришел в "Зенит" при Манчини. Команда сильно обновилась. Пришло много футболистов – иностранцев, россиян. Тренеру было непросто. Начали же мы хорошо, создали отрыв. Но потом появились проблемы. И мы не смогли их разрешить, растеряв тот задел, который у нас был", — передает слова Ерохина "РБ Спорт".
Роберто Манчини тренировал "Зенит" на протяжении одного сезона 2017/2018. Под его руководством сине-бело-голубые одержали победу 14 раз в 30 матчах. По итогу итальянский специалист привел петербуржцев к пятому месту. Помимо РПЛ "Зенит" выступал в Кубке России. Тогда команда из северной столицы вылетела после первого матча в турнире.
Также под руководством Манчини "Зенит" дошел до 1/8 Лиги Европы.
Ерохин: Манчини было тяжело в "Зените"
Российский футболист "Зенита" Александр Ерохин рассказал про время, когда командой руководил итальянский специалист Роберто Манчини.
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