- Есть ошибки в выборе состава. На мой субъективный взгляд, отсутствие Литвинова в стартовом составе - большое упущение. И это странно, ведь именно при Абаскале Литвинов стал играть на таком уровне, что мы увидели рост опорника, которого у нас в стране раньше не было, если говорить об игровом интеллекте и восприятии футбола. Его отсутствие в основном составе - главная из очевидных ошибок Абаскаля, - приводит слова Григоряна Metaratings.ru.
22-летний опорный полузащитник московского "Спартака" Руслан Литвинов в текущем сезоне сыграл за красно-белых в 11 матчах во всех турнирах из 17 возможных и не отметился результативными действиями. При этом из 9 сыгранных матчей в Российской премьер-лиге Литвинов только в 5 начинал игру в стартовом составе, и в 5 матчах из 9 главный тренер Гильермо Абаскаль выпускал его на позицию не опорного полузащитника, а одного из защитников.
Домашний матч 12 тура РПЛ против "Пари НН", который Литвинов провел полностью со стартового свистка на профильной позиции опорного полузащитника, красно-белые выиграли со счетом 2:0.
Григорян: отсутствие Литвинова в стартовом составе "Спартака" - большое упущение Абаскаля
Экс-главный тренер женского ЦСКА Александр Григорян высказался об ошибках 34-летнего наставника "Спартака" Гильермо Абаскаля.
Фото: ФК "Спартак"