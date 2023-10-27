– Такой итог матча с голом в самой концовке обескураживает? Нет. Насколько удовлетворен игрой команды? Не удовлетворен, особенно счетом. Долгий был разбор в раздевалке? Какой разбор, только игра закончилась, — приводит слова Игнашевич "Матч ТВ".
В пятницу, 27 октября, калининградская "Балтика" в рамках 13-го тура чемпионата России по футболу сыграла против казанского "Рубина". Встреча оказалась для подопечных Сергея Игнашевича гостевой. Они потерпели поражение со счетом 0:1. Отметим, что гол калининградцы пропустили на 88 минуте – их ворота поразил полузащитник хозяев Валентин Вада, точно ударивший со штрафного.
Тренер "Балтики" Игнашевич: не удовлетворен игрой команды матче с "Рубином"
Главный тренер калининградской "Балтики" Сергей Игнашевич высказался о поражении своей команды от казанского "Рубина" (0:1) в 13-м туре РПЛ.
Фото: РИА Новости