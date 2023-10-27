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Игнашевич – о матче с "Рубином": наверное, игра должна была закончиться вничью

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Наставник калининградской "Балтики" Сергей Игнашевич считает, что его команда заслужила ничью в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским "Рубином" (0:1).
Фото: ФК "Балтика"
— Первый тайм был достаточно равный, на мой взгляд. Во втором тайме "Рубин" чуть?чуть упростил игру, стало больше давления на наши ворота, больше угловых, стандартов. Вничью, наверное, должна была игра закончиться. Такой итог.

Этим вечером город Казань принял один из матчей 13-го тура чемпионата России по футболу. Там местный "Рубин" сыграл против калининградской "Балтики". Клуб из Татарстана победил со счетом 1:0, забив решающий гол со штрафного на 88 минуте (его автором стал полузащитник Валентин Вада). Примечательно, что во флеш-интервью главный тренер "Балтики" Сергей Игнашевич заявил о том, что он остался недоволен игрой своей команды в минувшем поединке.

Источник: "Матч ТВ"


Балтика Игнашевич Рубин
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