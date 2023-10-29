"Тут один вопрос, что было хуже — поле или игра "Спартака"? Вам как кажется? Мне кажется, что примерно одинаково", — сказал Жуков.
Напомним, состояние поля в Воронеже стало причиной множество споров после вчерашней игры команд. Некоторые представители "Спартака" считают, что состояние газона было ужасным.
Источник: Metaratings.
Жуков: один вопрос, что было хуже — поле или игра "Спартака"?
Экс-президент Олимпийского комитета России, болельщик "Спартака" Александр Жуков высказался после игры команды с "Факелом" (0:2) в 13-м туре РПЛ.
Фото: РИА Новости / Владимир Песня