"Поле абсолютно нивелировало качества игроков "Спартака". В первую очередь в таком матче проявляются бойцовские качества и заряженность. По игре "Факел" заслужил победу", — сказал Кузьмичёв.
Московский "Спартак" потерпел уже пятое поражение за 13 туров нынешнего чемпионата России. В следующем туре команда Гильермо Абаскаля проведёт гостевой матч с "Локомотивом", а до этого сыграет с "Краснодаром" дома в Кубке России.
Источник: "РБ Спорт".
Кузьмичев: поле абсолютно нивелировало качества игроков "Спартака". "Факел" заслужил победу
Бывший заместитель гендиректора "Спартака" Владимир Кузьмичёв высказался после поражения команды от "Факела" (0:2) в 13-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"