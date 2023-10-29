"Спартак" действительно переживает трудный сезон. Наверняка Федуну очень грустно, потому что он настоящий болельщик "Спартака", как и его жена", — сказал Камоцци.
Нефтяная компания "Лукойл" стала владельцем 100% акций "Спартака" летом 2022 года.
В нынешнем сезоне "Спартак" в 13 матчах набрал 20 очков и занимает в турнирной таблице промежуточное четвёртое место. Команда может упасть на несколько позиций после результатов сегодняшних матчей.
Источник: Sport24.
Камоцци: наверняка Федуну грустно. Он настоящий болельщик "Спартака", как и его жена
Франко Камоцци, бывший советник президента "Спартака" Леонида Федуна, считает, что экс-владельцу команды может быть грустно из-за результатов в нынешнем сезоне.
Фото: Александр Ступников / Spartak.com / Global Look Press