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Камоцци: наверняка Федуну грустно. Он настоящий болельщик "Спартака", как и его жена

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Франко Камоцци, бывший советник президента "Спартака" Леонида Федуна, считает, что экс-владельцу команды может быть грустно из-за результатов в нынешнем сезоне.
Фото: Александр Ступников / Spartak.com / Global Look Press
"Спартак" действительно переживает трудный сезон. Наверняка Федуну очень грустно, потому что он настоящий болельщик "Спартака", как и его жена", — сказал Камоцци.

Нефтяная компания "Лукойл" стала владельцем 100% акций "Спартака" летом 2022 года.

В нынешнем сезоне "Спартак" в 13 матчах набрал 20 очков и занимает в турнирной таблице промежуточное четвёртое место. Команда может упасть на несколько позиций после результатов сегодняшних матчей.

Источник: Sport24.


Федун Спартак Салихова Камоцци
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