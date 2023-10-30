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Олусегун: давления на игроков "Краснодара" из-за первого места нет

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Нападающий "Краснодара" Олакунле Олусегун рассказал, что на игроков команды не давит нахождение на первом месте в РПЛ.
Фото: РИА Новости / Максим Богодвид
"Когда мы выходим на поле, стараемся показать свою лучшую игру. Никогда не держим в голове, что мы находимся на первой строчке в таблице... Поэтому никакого давления нет", — сказал Олусегун.

21-летний Олусегун в нынешнем сезоне принял участие в 15 матчах, в которых забил гол и отдал две результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает летом 2026 года.

"Краснодар" опережает идущим вторым "Зенит" на два очка.

Источник: "Евро-Футбол.Ру"


Олусегун Краснодар
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