"Когда мы выходим на поле, стараемся показать свою лучшую игру. Никогда не держим в голове, что мы находимся на первой строчке в таблице... Поэтому никакого давления нет", — сказал Олусегун.
21-летний Олусегун в нынешнем сезоне принял участие в 15 матчах, в которых забил гол и отдал две результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает летом 2026 года.
"Краснодар" опережает идущим вторым "Зенит" на два очка.
Источник: "Евро-Футбол.Ру"
Олусегун: давления на игроков "Краснодара" из-за первого места нет
Нападающий "Краснодара" Олакунле Олусегун рассказал, что на игроков команды не давит нахождение на первом месте в РПЛ.
Фото: РИА Новости / Максим Богодвид