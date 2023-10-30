"Я думаю, что сборная России нужна, и сборной нужны товарищеские матчи. Ребята должны чувствовать ответственность, когда они играют за сборную России", — сказал Кудряшов.
36-летний Кудряшов последний автор мяча в официальных матчах сборной России. 14 ноября 2021 года защитник сборной России переправил мяч в свои ворота в игре с Хорватией (0:1) в отборочном турнире к чемпионату мира. С марта 2022 года Россия находится в международном бане.
Источник: "Чемпионат".
Кудряшов: сборная России нужна, и сборной нужны товарищеские матчи
Бывший защитник сборной России Фёдор Кудряшов считает, что национальная команда должна существовать.
Фото: РИА Новости / Владимир Астапкович