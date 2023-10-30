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Коваленко опроверг слухи о желании уйти из "Зенита". У него 192 минуты в девяти матчах

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Полузащитник "Зенита" Александр Коваленко опроверг слухи о желании покинуть команду в зимнее трансферное окно.
Фото: ФК "Зенит"
"Ваши коллеги пишут бред. Не собираюсь я никуда уходить", — сказал Коваленко.

20-летний Коваленко стал игроком "Зенита" перед стартом нынешней кампании. В текущем сезоне полузащитник вышел на поле в девяти матчах, сыграв 192 минуты и отдав одну результативную передачу.

Источник: "РБ Спорт".


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