"Ваши коллеги пишут бред. Не собираюсь я никуда уходить", — сказал Коваленко.
20-летний Коваленко стал игроком "Зенита" перед стартом нынешней кампании. В текущем сезоне полузащитник вышел на поле в девяти матчах, сыграв 192 минуты и отдав одну результативную передачу.
Источник: "РБ Спорт".
Коваленко опроверг слухи о желании уйти из "Зенита". У него 192 минуты в девяти матчах
Полузащитник "Зенита" Александр Коваленко опроверг слухи о желании покинуть команду в зимнее трансферное окно.
Фото: ФК "Зенит"