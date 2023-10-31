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Шалимов: если надо прибавить, "Зенит" может это делать оперативно

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Популярный российский тренер Игорь Шалимов прокомментировал победу петербургского "Зенита" над грозненским "Ахматом" (2:1) в 13-м туре РПЛ.

Фото: ФК "Урал"
— "Зенит" явно набирает ход. А второй гол — явная ошибка защитников "Ахмата", когда дали и подать с фланга, и не мешали Кассьерре. Нельзя сказать, что это был легкий матч "Зенита", но игра показала, что если надо прибавить, команда может это делать оперативно.

28 октября 2023 года в Санкт-Петербурге прошел один из матчей 13-го тура чемпионата России по футболу. В рамках него местный "Зенит" обыграл грозненский "Ахмат" – 2:1. При этом по ходу игры сине-бело-голубые уступали со счетом 0:1.

В настоящее время петербургский "Зенит" имеет на своем счету 26 набранных баллов. Подопечные Сергея Семака занимают второе место в турнирной таблице. Отметим, что от первой строчке, на которой пребывает "Краснодар", сине-бело-голубые отстают на два очка.

Источник: "РБ Спорт"


Шалимов Зенит Ахмат
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