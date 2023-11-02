"Лучший город, в котором жил в России, — Ростов. Красивое побережье, широкие и просторные берега. Все города, в которых жил, были красивыми: Самара и Тула. Жизнь в России назову одним словом — красота", — передает слова Божовича Sport 24.
За свою тренерскую карьеру Божович руководил 7 российскими командами. Вместе с "Ростовом" в 2014 году черногорский специалист взял Кубок России. В финале турнира подопечные Божовича по пенальти обыграли "Краснодар".
На данный момент последней командой для Божовича является тульский "Арсенал".
Божович: жизнь в России назову одним словом — красота!
Экс-тренер московского "Динамо" и "Локомотива" Миодраг Божович рассказал о своей жизни в России.
Фото: ФК "Арсенал Тула"