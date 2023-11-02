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Бальбуэна: при мне "Динамо" выиграет РПЛ

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Парагвайский капитан "Динамо" Фабиан Бальбуэна заявил, что при нем бело-голубые станут чемпионами.
Фото: ФК "Динамо"
"Станет ли при мне "Динамо" чемпионом? Да, конечно. Надеюсь, уже в этом сезоне", — передает слова Бальбуэны Sport 24.

Сейчас "Динамо" находится на четвертом месте в РПЛ. Бело-голубые набрали 21 очко в 13 матчах. 6 ноября московская команда сыграет против "Сочи" в 14-м туре чемпионата России.

В текущем сезоне Бальбуэна сыграл 14 матчей. В них он отдал 1 голевую передачу.


РПЛ Динамо Бальбуэна
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