"Станет ли при мне "Динамо" чемпионом? Да, конечно. Надеюсь, уже в этом сезоне", — передает слова Бальбуэны Sport 24.
Сейчас "Динамо" находится на четвертом месте в РПЛ. Бело-голубые набрали 21 очко в 13 матчах. 6 ноября московская команда сыграет против "Сочи" в 14-м туре чемпионата России.
В текущем сезоне Бальбуэна сыграл 14 матчей. В них он отдал 1 голевую передачу.
Бальбуэна: при мне "Динамо" выиграет РПЛ
Парагвайский капитан "Динамо" Фабиан Бальбуэна заявил, что при нем бело-голубые станут чемпионами.
Фото: ФК "Динамо"