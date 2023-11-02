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Защитник "Краснодара" Эктов: на выезде против "Спартака" всегда тяжело играть

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Российский защитник "Краснодара" Александр Эктов поделился своими впечатлениями после кубкового матча против "Спартака".
Фото: "Матч ТВ"
"Не могу сказать, что настраиваемся на «Спартак» по?особенному. Понятно, что против них на выезде всегда тяжело играть. Мы счастливы выиграть и реабилитироваться после поражения от ЦСКА", — передает слова Эктова "Матч ТВ".

1 ноября состоялся матч Кубка России между "Краснодаром" и "Спартаком". "Быки" обыграли красно-белых со счетом 3:2.

В текущем сезоне Эктов сыграл 9 матчей. В них футболист отдал 3 голевые передачи.

Сейчас "Краснодар" является лидером чемпионата России, набрав 28 очков в 13 играх.


Краснодар Эктов Спартак
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