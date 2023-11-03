"Соболев — очень качественный нападающий. Уровень Александра позволяет ему играть в любом европейском клубе, он смог бы закрепиться в гранд-клубе Европы", — передает слова Бабича "РБ Спорт".
В текущем сезоне РПЛ Соболев сыграл 11 матчей. В них российский форвард забил 2 мяча и отдал 3 голевые передачи.
Сейчас "Спартак" находится на седьмом месте в чемпионате России. Команда Бабича и Соболева набрала 20 очков в 13 матчах.
Бабич: Соболев - очень качественный нападающий. Он смог бы закрепиться в любом европейском клубе
Сербский футболист "Спартака" Срджан Бабич заявил, что российский нападающий Александр Соболев смог бы закрепиться в топ-клубах Европы.
Фото: ФК "Спартак"