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Бабич: Соболев - очень качественный нападающий. Он смог бы закрепиться в любом европейском клубе

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Сербский футболист "Спартака" Срджан Бабич заявил, что российский нападающий Александр Соболев смог бы закрепиться в топ-клубах Европы.
Фото: ФК "Спартак"
"Соболев — очень качественный нападающий. Уровень Александра позволяет ему играть в любом европейском клубе, он смог бы закрепиться в гранд-клубе Европы", — передает слова Бабича "РБ Спорт".

В текущем сезоне РПЛ Соболев сыграл 11 матчей. В них российский форвард забил 2 мяча и отдал 3 голевые передачи.

Сейчас "Спартак" находится на седьмом месте в чемпионате России. Команда Бабича и Соболева набрала 20 очков в 13 матчах.


Спартак Соболев Бабич
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