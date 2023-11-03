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Бышовец: Вера - один из лучших иностранных игроков средней линии в РПЛ. Он не помешает "Локомотиву"

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Бывший тренер "Зенита" и сборной России Анатолий Бышовец высказался о возможном трансфере полузащитника "Оренбурга" Лукаса Веры в "Локомотив".
Фото: ФК "Оренбург"
"Вера — один из лучших иностранных игроков средней линии в чемпионате России. Его креативность на достаточно высоком уровне, думаю, такой игрок не помешает "Локомотиву", — передает слова экс-тренера Legalbet.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что полузащитник "Оренбурга" Вера может перейти в московский "Локомотив".

В этом сезоне Вера сыграл 13 игр. В них полузащитник оформил 1 гол и сделал 2 голевые передачи.

В текущий момент "Локомотив" находится на восьмом месте, набрав 20 очков в 13 матчах.


Локомотив Вера Оренбург Бышовец Российские трансферы
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