"Не могу ответить на этот вопрос. Он не важен. Сейчас я в "Динамо", играю, усердно работаю с партнерами по команде и тренерским штабом. Я счастлив в этом клубе", — цитирует парагвайского защитника Sport24.
В сезоне-2023/2024 Бальбуэна сыграл 14 матчей за "Динамо". В них парагвайский защитник отметился одной голевой передачей.
"Динамо" Бальбуэны идет на четвертом месте в РПЛ. Бело-голубые набрали 21 очко. В следующем туре чемпионата России москвичи сыграют с "Сочи" на стадионе "Фишт" в Сочи.
Бальбуэна — о возможном уходе из "Динамо": я счастлив здесь
Капитан "Динамо" Фабиан Бальбуэна ответил на вопрос, может ли он покинуть московский клуб.
Фото: ФК "Динамо"