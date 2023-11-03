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Бальбуэна — о возможном уходе из "Динамо": я счастлив здесь

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Капитан "Динамо" Фабиан Бальбуэна ответил на вопрос, может ли он покинуть московский клуб.
Фото: ФК "Динамо"
"Не могу ответить на этот вопрос. Он не важен. Сейчас я в "Динамо", играю, усердно работаю с партнерами по команде и тренерским штабом. Я счастлив в этом клубе", — цитирует парагвайского защитника Sport24.

В сезоне-2023/2024 Бальбуэна сыграл 14 матчей за "Динамо". В них парагвайский защитник отметился одной голевой передачей.

"Динамо" Бальбуэны идет на четвертом месте в РПЛ. Бело-голубые набрали 21 очко. В следующем туре чемпионата России москвичи сыграют с "Сочи" на стадионе "Фишт" в Сочи.


Динамо Бальбуэна Российские трансферы
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