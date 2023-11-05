– Куба – это наши друзья! Да и нам сейчас не до выбора. Хотелось бы играть с топ-сборными, либо со средним европейским уровнем сборными. В любом случае играть надо. Куба – значит, Куба. Вообще не стоит сходу недооценивать соперника. Куба – непростой соперник.
Ранее стало известно о том, что Российский футбольный союз договорился с Федерацией футбола Кубы о проведении товарищеского матча между национальным командами. Ожидается, что сборная России сыграет с кубинцами 20 ноября текущего года. Они встретятся в Волгограде на стадионе "Волгоград Арена".
Напомним, национальная команда России с февраля 2022 года отстранена от участия в международных турнирах по решению ФИФА и УЕФА.
Источник: Metaratings
Ташуев: Куба – это наши друзья, но хотелось бы играть с топ-сборными
Главный тренер воронежского "Факела" Сергей Ташуев поделился мыслями об анонсе товарищеского матча сборной России с командой Кубы.
Фото: РФС