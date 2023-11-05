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Тренер "Монако" Хюттер: Головин — великолепен. Думаю, он может играть еще лучше

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Главный тренер "Монако" Адольф Хюттер высказался о полузащитнике команды Александре Головине.
Фото: "Чемпионат"
"Он великолепен. Креативный игрок с очень хорошей правой ногой. Думаю, он все равно может играть еще лучше, но я не хочу ставить перед ним задачу. Он уже находится в хорошей форме и, несомненно, является одним из лучших игроков чемпионата", — сказал Хюттер.

27-летний Головин стал игроком французского клуба летом 2018 года. Всего за "Монако" в 186 матчах Головин забил 30 голов и отдал 35 результативных передач. Контракт между сторонами заключен до лета 2026 года.

В нынешней кампании Головин в 10 матчах забил пять голов и отдал две результативные передачи.

Источник: пресс-конференция Хюттера.


Головин Хюттер Монако
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