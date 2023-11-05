Тренер "Монако" Хюттер: Головин — великолепен. Думаю, он может играть еще лучше

Главный тренер "Монако" Адольф Хюттер высказался о полузащитнике команды Александре Головине.

Фото: "Чемпионат"

"Он великолепен. Креативный игрок с очень хорошей правой ногой. Думаю, он все равно может играть еще лучше, но я не хочу ставить перед ним задачу. Он уже находится в хорошей форме и, несомненно, является одним из лучших игроков чемпионата", — сказал Хюттер.



27-летний Головин стал игроком французского клуба летом 2018 года. Всего за "Монако" в 186 матчах Головин забил 30 голов и отдал 35 результативных передач. Контракт между сторонами заключен до лета 2026 года.



В нынешней кампании Головин в 10 матчах забил пять голов и отдал две результативные передачи.



Источник: пресс-конференция Хюттера.