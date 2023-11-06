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Дркушич: "Сочи" несомненно останется в РПЛ. Мы не должны находиться на последнем месте

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Защитник "Сочи" Ваня Дркушич уверен, что его команда по итогам сезона не вылетит из РПЛ.
Фото: Михаил Зимин / Матч ТВ
"Эксперты считают, что мы — главные претенденты на вылет? Я не слежу за высказываниями журналистов и экспертов. Для меня важно, как себя чувствуют команда и я сам. "Сочи" – не тот клуб, который должен находиться на последнем месте. "Сочи" несомненно останется в Премьер-Лиге", — сказал Дркушич.

Отметим, что сочинская команда после 13 туров набрала девять очков и занимает в турнирной таблице последнее место, отставая от идущей впереди "Балтики" на два очка. Однако у "Сочи" остался матч в запасе с "Динамо", который состоится сегодня, 6 ноября.

24-летний Дркушич играет за "Сочи" с января 2022 года. В нынешнем сезоне словенский защитник принял участие в 11 матчах, в которых забил один гол.

Источник: Metaratings.


Дркушич Сочи
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