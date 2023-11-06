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Рахимов – о победе над "Уралом": мы можем лучше

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Главный тренер казанского "Рубина" Рашид Рахимов прокомментировал победу своей команды над екатеринбургским "Уралом" в рамках 14-го тура чемпионата России.
Фото: ФК "Рубин"
– Это важная победа в тяжелом матче. В определенных моментах нам повезло. Команде сейчас в раздевалке сказал, что они проявляют очень хорошую дисциплину и организацию, они бьются в каждом матче, самоотдача запредельная, но играть мы можем лучше.

Сегодня, 6 ноября 2023 года, в Екатеринбурге на стадионе "Екатеринбург Арена" состоялся один из матчей 14-го тура Российской Премьер-Лиги. В рамках него местный "Урал" сыграл с казанским "Рубином". Данная встреча завершилась победой подопечных Рашида Рахимова со счетом 1:0. В составе команды из Татарстана единственным забитым мячом отличился Валентин Вада. Благодаря этой виктории казанцы набрали 19 очков и поднялись на девятое место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: "Матч ТВ"

Рахимов Рубин Урал
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