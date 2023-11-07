"Последние результаты команды крайне неудовлетворительные. Это понятно всем: и руководству, и болельщикам. Руководство не может быть довольным. Надеемся, что Мирослав Юрьевич справится", — передает слова Газзаева "СЭ".
"Ахмат" не побеждал в последних пяти матчах РПЛ. Лишь в одном матче грозненцы сыграли вничью. После 14 туров подопечные Мирослава Ромащенко идут на 14-м месте, набрав 12 очков.
Ромащенко возглавил "Ахмат" в августе 2023 года. Контракт с белорусским специалистом рассчитан до конца июня 2026 года.
11 ноября "Ахмат" сыграет в гостях у московского "Локомотива".
Спортивный директор "Ахмата" Газзаев: последние результаты нашей команды крайне неудовлетворительные
Спортивный директор "Ахмата" Руслан Газзаев поделился своим мнением о последних результатах команды.
Фото: "СЭ"