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Представитель "Карабаха": вызов Лунева в сборную России - в основном его заслуга и, конечно, нашего клуба

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В пресс-службе азербайджанского "Карабаха" прокомментировали вызов голкипера Андрея Лунева в сборную России.
Фото: РИА Новости
- Мы очень рады, что его вызвали в сборную после долгого перерыва. Это в основном его заслуга и, конечно, нашего клуба. Мы доверяем ему и он оправдывает наши ожидания. Очень надеемся, что так будет и в дальнейшем, потому что на тренировках Андрей показывает профессионализм и усердно работает над собой. Мы можем только пожелать ему удачи в сборной, - передает слова представителя пресс-службы "Карабаха" Metaratings.ru.

Ранее официальный телеграм-канал сборной России опубликовал состав национальной команды на плановый сбор в ноябре 2023 года. В число 29 вызванных игроков вошли 4 голкипера - Матвей Сафонов ("Краснодар"), Илья Лантратов ("Локомотив"), Артур Нигматуллин ("Пари Нижний Новгород") и Андрей Лунев ("Карабах").

В последний раз 31-летний Лунев входил в заявку на матч сборной России в октябре 2021 года во время матчей отборочного турнира к ЧМ-2022.

Сборная России Карабах Лунев
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