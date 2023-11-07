- Соболев по своим характеристикам нужен "Спартаку". Но он, на мой взгляд, делает много работы, которая не приводит к результату - Александр обладает мастерством, он опасен в штрафной, он способен забивать по 20 голов за сезон. Но в итоге мы видим, что форвард убегает к угловым, уходит в центр. Что-то происходит внутри, Соболев нужен на поле, а не на скамейке запасных. А Промес начинает убегать с позиции центрфорварда, он не знает этой работы, уходит туда, где ему комфортно. А в итоге "Спартак" много создает, но мало забивает: команда забила всего 19 голов - это худший результат в первой шестерке, - передает слова Шалимова "РБ Спорт".
Московский "Спартак" в 14 проведенных турах Российской премьер-лиги набрал 21 очко, что позволяет ему находиться на шестом месте, опережая "Локомотив" по дополнительным показателям. Красно-белые забили 19 голов, что является седьмым-восьмым показателем в лиге; при этом команда Гильермо Абаскаля пропустила 21 мяч и имеет отрицательную разность забитых/пропущенных голов.
26-летний нападающий Александр Соболев провел за "Спартак" в текущем сезоне 13 матчей во всех турнирах, забил в них 5 голов и выполнил 4 результативных паса. 31-летний голландский атакующий полузащитник Квинси Промес провел 17 матчей во всех турнирах, забив при этом 5 голов и выполнив 7 голевых передач.
Шалимов: Соболев опасен в штрафной, но он убегает к угловым, уходит в центр. В итоге "Спартак" мало забивает
Экс-главный тренер "Урала" Игорь Шалимов прокомментировал игру линии атаки московского "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"