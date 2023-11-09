– Готов ли "Урал" сыграть товарищеский матч со сборной России? "Урал" всегда готов! Мы за любой кипиш, кроме голодовки. Мы бы очень хотели сыграть, всегда пожалуйста. Самое главное, будет ли полезно сборной играть с клубами? Хотя иногда бывает, что клубы сильнее, чем сборные. Я только "за". Важно, чтобы это было полезно сборной, – цитирует Иванова "Спорт день за днем".
Ранее экс-нападающий сборной России Андрей Аршавин, входящий в правление "Зенита", выступил с предложением национальной команде организовать серию товарищеских матчей с клубами Российской Премьер-Лиги в разных субъектах страны. Во время ноябрьского международного окна команда Валерия Карпина проведет единственную товарищескую встречу против сборной Кубы. Игра состоится 20 ноября на стадионе "Волгоград-Арена".
Президент "Урала" Иванов: мы за любой кипиш, кроме голодовки
Президент "Урала" Григорий Иванов ответил на вопрос о готовности команды из Екатеринбурга провести товарищеский матч против национальной сборной России.
Фото: ФК "Урал"