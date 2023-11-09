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Алдонин: на моя взгляд, Файзуллаев сейчас лучший в ЦСКА

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Бывший игрок "Ротора" Евгений Алдонин рассказал, кто, по его мнению, лучший игрок в московском ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА
"На мой взгляд Файзуллаев сейчас лучший в ЦСКА. Хотелось бы, чтобы он еще прибавлял. Уверен, что у Файзуллаева большой потенциал. Видно, что он сейчас демонстрирует и хотелось бы, чтобы он не останавливался в развитии и профессионализме", — передает слова Алдонина Metaratings.ru.

Файзуллаев перешел в ЦСКА минувшим летом за 500 тысяч евро. За российский клуб узбекский футболист сыграл 13 матчей. В них 20-летний 1 раз поразил ворота соперников и сделал 6 голевых передач. Сейчас армейская команда занимает третье место в чемпионате России, набрав 24 очка. Следующим соперником для красно-синих станет воронежский "Факел". Игра пройдет 11 ноября в 14:00.

Файзуллаев ЦСКА Алдонин
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