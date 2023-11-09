Федеральный телеканал покажет три игры ближайшего тура: "Крылья Советов" – "Урал", "Зенит" – "Краснодар" и "Спартак" – "Ростов". Встречу лидеров между "Зенитом" и "Краснодаром" прокомментируют Георгий Черданцев и Павел Богданов. Дуэт Константина Генича и Тимура Журавеля отработает на игре "Спартак" – "Ростов".
Назначения комментаторов "Матч ТВ" на матчи 15-го тура РПЛ:
11 ноября (суббота):
14:00. "Крылья Советов" – "Урал" – Моссаковский, Коптев
14:00. "Факел" – ЦСКА – Шмельков, Будлянский
16:30. "Локомотив" – "Ахмат" – Нагучев, Меламед
19:30. "Зенит" – "Краснодар" – Черданцев, Богданов
12 ноября (воскресенье):
14:00. "Пари НН" – "Балтика" – Жичкин, Быков
16:30. "Динамо" – "Оренбург" – Трушечкин, Дурасов
19:00. "Сочи" – "Рубин" – Аксенов
19:30. "Спартак" – "Ростов" – Генич, Журавель
Черданцев прокомментирует "Зенит" – "Краснодар", Генич и Журавель озвучат "Спартак"
Телеканал "Матч ТВ" опубликовал расписание работы футбольных комментаторов на матчах 15-го тура чемпионата России.
Фото: "Матч ТВ"