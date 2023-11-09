Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Славия
20:45
РомаНе начат
Карабах
20:45
БайерНе начат
Маккаби
20:45
ВильярреалНе начат
Ренн
20:45
ПанатинаикосНе начат
Тулуза
20:45
ЛиверпульНе начат
Аякс
20:45
Брайтон энд ХоувНе начат
Фрайбург
23:00
БачкаНе начат
Бетис
23:00
АрисНе начат
Аталанта
23:00
ШтурмНе начат
АЕК
23:00
МарсельНе начат
Вест Хэм Юнайтед
23:00
ОлимпиакосНе начат

Черданцев прокомментирует "Зенит" – "Краснодар", Генич и Журавель озвучат "Спартак"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Телеканал "Матч ТВ" опубликовал расписание работы футбольных комментаторов на матчах 15-го тура чемпионата России.
Фото: "Матч ТВ"
Федеральный телеканал покажет три игры ближайшего тура: "Крылья Советов" – "Урал", "Зенит" – "Краснодар" и "Спартак" – "Ростов". Встречу лидеров между "Зенитом" и "Краснодаром" прокомментируют Георгий Черданцев и Павел Богданов. Дуэт Константина Генича и Тимура Журавеля отработает на игре "Спартак" – "Ростов".

Назначения комментаторов "Матч ТВ" на матчи 15-го тура РПЛ:

11 ноября (суббота):
14:00. "Крылья Советов" – "Урал" – Моссаковский, Коптев
14:00. "Факел" – ЦСКА – Шмельков, Будлянский
16:30. "Локомотив" – "Ахмат" – Нагучев, Меламед
19:30. "Зенит" – "Краснодар" – Черданцев, Богданов

12 ноября (воскресенье):
14:00. "Пари НН" – "Балтика" – Жичкин, Быков
16:30. "Динамо" – "Оренбург" – Трушечкин, Дурасов
19:00. "Сочи" – "Рубин" – Аксенов
19:30. "Спартак" – "Ростов" – Генич, Журавель

Спартак Ростов Черданцев Генич Журавель Матч ТВ
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится