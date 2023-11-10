С "Оренбургом" он сыграл хороший матч, забил. Может быть, не получилось что-то с "Краснодаром" и "Зенитом", но в тех матчах не получилось у всей команды. На выезде с этими соперниками не все получается у любой команды РПЛ", — сказал Осинькин.
Специалист добавил, что после полученной травмы Гарре также приболел. В нынешнем сезоне аргентинец принял участие в 16 матчах, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи.
В следующем матче "Крылья Советов" встретятся дома с "Уралом". Игра пройдёт завтра, 11 ноября.
Источник: Sport24.
Осинькин — о спаде в игре Гарре: на выезде с "Краснодаром" и "Зенитом" не получилось у всей команды
Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин высказался о падении игры нападающего Бенхамина Гарре по ходу сезона.
Фото: "Чемпионат"