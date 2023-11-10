Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Атлетик
23:00
СельтаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Сассуоло
20:30
СалернитанаНе начат
Дженоа
22:45
ВеронаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Боруссия М
22:30
ВольфсбургНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Монпелье
23:00
НиццаНе начат

Осинькин — о спаде в игре Гарре: на выезде с "Краснодаром" и "Зенитом" не получилось у всей команды

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин высказался о падении игры нападающего Бенхамина Гарре по ходу сезона.
Фото: "Чемпионат"
С "Оренбургом" он сыграл хороший матч, забил. Может быть, не получилось что-то с "Краснодаром" и "Зенитом", но в тех матчах не получилось у всей команды. На выезде с этими соперниками не все получается у любой команды РПЛ", — сказал Осинькин.

Специалист добавил, что после полученной травмы Гарре также приболел. В нынешнем сезоне аргентинец принял участие в 16 матчах, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи.

В следующем матче "Крылья Советов" встретятся дома с "Уралом". Игра пройдёт завтра, 11 ноября.

Источник: Sport24.

Гарре Осинькин Крылья Советов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится