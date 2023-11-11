- Вопрос возвращения зависит не от нас. У нас действительно есть такое желание. Если его и наши желания совпадут, то мы должны это обсудить, прийти к какому-то знаменателю. До этого я говорил с Антоном, и мы это обсуждали. Но это было раньше. Тогда Алексей хотел закрепиться в составе там. После этого мы еще не общались. Возвращение может погубить европейскую карьеру Миранчука? Может быть, а может, наоборот, это даст ему импульс и второе дыхание.
Алексей Миранчук, играющий на позиции атакующего полузащитника, является воспитанником московского "Локомотива". Игрок перешел из столичной команды в "Аталанту" в сентябре 2020 года. В текущем сезоне российский футболист принял участие в 5 матчах за итальянскую команду во всех соревнованиях, проведя на поле суммарно 105 минут, и не отметился голевыми действиями. Контракт 28-летнего хавбека с клубом из Бергамо рассчитан до конца июня 2025 года. В прошлом сезоне Миранчук на правах аренды выступал за "Торино", за который оформил 4+6 по системе гол плюс пас в 31 игре.
Источник: "СЭ"
Спортивный директор "Локомотива" - о возвращении Миранчука: у нас действительно есть такое желание
Спортдиректор "Локомотива" Дмитрий Ульянов прокомментировал возможное возвращение в московский клуб хавбека "Аталанты" Алексея Миранчука.
Фото: Global Look Press