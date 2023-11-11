Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Крылья Советов
3 - 1 3 1
УралЗавершен
Факел
1 - 1 1 1
ЦСКАЗавершен
Локомотив
2 - 1 2 1
АхматЗавершен
Зенит
0 - 0 0 0
Краснодар1 тайм

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Волгарь
1 - 2 1 2
ЛенинградецЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вулверхэмптон
2 - 1 2 1
ТоттенхэмЗавершен
Манчестер Юнайтед
1 - 0 1 0
Лутон ТаунЗавершен
Кристал Пэлас
2 - 3 2 3
ЭвертонЗавершен
Арсенал
3 - 1 3 1
БернлиЗавершен
Борнмут
20:30
Ньюкасл ЮнайтедНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Райо Вальекано
1 - 2 1 2
ЖиронаЗавершен
Альмерия
1 - 2 1 2
Реал Сосьедад2 тайм
Осасуна
20:30
Лас-ПальмасНе начат
Гранада
20:30
ХетафеНе начат
Реал
23:00
ВаленсияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лечче
2 - 2 2 2
МиланЗавершен
Ювентус
0 - 0 0 0
Кальяри1 тайм
Монца
22:45
ТориноНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Дармштадт
0 - 0 0 0
МайнцЗавершен
Бавария
4 - 2 4 2
ХайденхаймЗавершен
Аугсбург
1 - 1 1 1
ХоффенхаймЗавершен
Штутгарт
2 - 1 2 1
Боруссия ДЗавершен
Бохум
20:30
КёльнНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Реймс
0 - 1 0 1
ПСЖ2 тайм
Гавр
23:00
МонакоНе начат

Спортивный директор "Локомотива" - о возвращении Миранчука: у нас действительно есть такое желание

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Спортдиректор "Локомотива" Дмитрий Ульянов прокомментировал возможное возвращение в московский клуб хавбека "Аталанты" Алексея Миранчука.
Фото: Global Look Press
- Вопрос возвращения зависит не от нас. У нас действительно есть такое желание. Если его и наши желания совпадут, то мы должны это обсудить, прийти к какому-то знаменателю. До этого я говорил с Антоном, и мы это обсуждали. Но это было раньше. Тогда Алексей хотел закрепиться в составе там. После этого мы еще не общались. Возвращение может погубить европейскую карьеру Миранчука? Может быть, а может, наоборот, это даст ему импульс и второе дыхание.

Алексей Миранчук, играющий на позиции атакующего полузащитника, является воспитанником московского "Локомотива". Игрок перешел из столичной команды в "Аталанту" в сентябре 2020 года. В текущем сезоне российский футболист принял участие в 5 матчах за итальянскую команду во всех соревнованиях, проведя на поле суммарно 105 минут, и не отметился голевыми действиями. Контракт 28-летнего хавбека с клубом из Бергамо рассчитан до конца июня 2025 года. В прошлом сезоне Миранчук на правах аренды выступал за "Торино", за который оформил 4+6 по системе гол плюс пас в 31 игре.

Источник: "СЭ"

Миранчук Ал Локомотив Ульянов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится