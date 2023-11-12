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Спортдир “Ахмата”: в ближайшие дни президент клуба примет решение по Ромащенко

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Спортивный директор “Ахмата” Руслан Газзаев высказался о будущем главного тренера грозненцев Мирослава Ромащенко в команде.
Фото: ФК "Ахмат"
– Результаты неудовлетворительные. В ближайшие дни президент клуба примет решение, что мы будем делать дальше. В том числе и решение по тренеру. В нашем клубе все решения принимает президент. Пока не было ни разговоров, ни встреч.

Вчера, 11 ноября 2023 года, грозненский “Ахмат” на выезде сыграл против московского “Локомотива”. Данная встреча вошла в программу 15-го тура Российской Премьер-Лиги. Она завершилась победой “железнодорожников” со счетом 2:1. Таким образом, подопечные Мирослава Ромащенко потерпели свое шестое поражение подряд (с учетом всех турниров).

После 15 туров чемпионата России грозненский “Ахмат” имеет на своем счету 12 баллов. Чеченская команда занимает 14 место в турнирной таблице.

Источник: “СЭ”

Ахмат Ромащенко Локомотив
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