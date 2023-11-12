– Конечно, мы доверяем Виктору Михайловичу и всему тренерскому штабу. Вместе были наверху — вместе будем выбираться с низов. Продолжаем работать и посыпать голову пеплом не планируем.
Вчера, 11 ноября, екатеринбургский “Урал” провел свой матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги. Подопечные Виктора Гончаренко сыграли против самарских “Крыльев Советов”. Они потерпели поражение от “волжан” со счетом 1:3.
После 15 туров чемпионата России по футболу “Урал” имеет на своем счету 16 баллов. Екатеринбургский клуб занимает 12 место в турнирной таблице.
Источник: “СЭ”
Президент “Урала”: мы доверяем Гончаренко и всему тренерскому штабу
Президент екатеринбургского “Урала” Григорий Иванов выразил доверие к главному тренеру команды Виктору Гончаренко.
Фото: ФК "Урал"